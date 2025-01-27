Трижды пропустили во втором тайме. Шахтер U-19 уступил Лейпцигу U-19

Юношеская команда «Шахтера» провела спарринг на сборах в Турции. Соперником подопечных Алексея Белика стал «Лейпциг» U-19. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды.

Тренерский штаб «Шахтера» U-19 принял решение в матче с «Лейпцигом» U-19 использовать более опытных футболистов. Однако справиться с соперником не удалось. «Лейпциг» U-19 трижды забил во втором тайме. «Горняки» ответили только голом Ломаги с пенальти.

После матча игроки получили день отдыха. 27 января «Шахтер» U-19 продолжит тренировки.

Товарищеский матч. 25 января. Турция.

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Лейпциг» U-19 (Германия) – 1:3

«Шахтер» U-19: Баглай, Дрозд, Башмарин, Костюк (Калюжный, 57), Галонский, Давыденко (Сметана, 65), Ющенко (Бунета, 75), Середа (Балакай, 46), Ломага (Петрук, 70), Цуканов, Тютюнов (Бундаш, 73).

Ранее сообщалось, что воспитанник Шахтера продолжит карьеру в третьем немецком дивизионе.