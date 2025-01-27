Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трижды пропустили во втором тайме. Шахтер U-19 уступил Лейпцигу U-19
Молодежные турниры
27 января 2025, 12:17 | Обновлено 27 января 2025, 12:27
356
0

Трижды пропустили во втором тайме. Шахтер U-19 уступил Лейпцигу U-19

Подопечные Алексея Белика завершили вторую неделю сборов

27 января 2025, 12:17 | Обновлено 27 января 2025, 12:27
356
0
Трижды пропустили во втором тайме. Шахтер U-19 уступил Лейпцигу U-19
ФК Шахтер

Юношеская команда «Шахтера» провела спарринг на сборах в Турции. Соперником подопечных Алексея Белика стал «Лейпциг» U-19. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды.

Тренерский штаб «Шахтера» U-19 принял решение в матче с «Лейпцигом» U-19 использовать более опытных футболистов. Однако справиться с соперником не удалось. «Лейпциг» U-19 трижды забил во втором тайме. «Горняки» ответили только голом Ломаги с пенальти.
После матча игроки получили день отдыха. 27 января «Шахтер» U-19 продолжит тренировки.

Товарищеский матч. 25 января. Турция.

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Лейпциг» U-19 (Германия) – 1:3

«Шахтер» U-19: Баглай, Дрозд, Башмарин, Костюк (Калюжный, 57), Галонский, Давыденко (Сметана, 65), Ющенко (Бунета, 75), Середа (Балакай, 46), Ломага (Петрук, 70), Цуканов, Тютюнов (Бундаш, 73).

Ранее сообщалось, что воспитанник Шахтера продолжит карьеру в третьем немецком дивизионе.

По теме:
Яркая победа. «Динамо» U-19 в спарринге одолело клуб из Косово
Боруссия Дортмунд не одержала ни одной победы в последних пяти матчах
БЕЛИК: «Мы команда, которая должна побеждать»
товарищеские матчи Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу U-19 контрольные матчи УПЛ Александр Ломага РБ Лейпциг U-19
Сергій Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27 января 2025, 00:31 3
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни

Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси

Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Футбол | 26 января 2025, 18:08 37
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу волков

Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Футбол | 27.01.2025, 12:34
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Украинский арбитр обслужит матч финального тура Лиги чемпионов
Футбол | 27.01.2025, 13:10
Украинский арбитр обслужит матч финального тура Лиги чемпионов
Украинский арбитр обслужит матч финального тура Лиги чемпионов
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Бокс | 27.01.2025, 07:49
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 2
Футбол
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 3
Футбол
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
26.01.2025, 00:25 3
Футбол
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
25.01.2025, 14:09 9
Футбол
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 34
Теннис
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24 2
Бокс
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 4
Бокс
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем