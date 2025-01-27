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  4. Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в третьем немецком дивизионе
Германия
27 января 2025, 10:57 |
529
0

Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в третьем немецком дивизионе

«Саарбрюкен» заинтересован в услугах 18-летнего Никиты Кривцова

27 января 2025, 10:57 |
529
0
Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в третьем немецком дивизионе
ФК Кельн. Никита Кривцов

Воспитанник донецкого «Шахтера» Никита Кривцов может продолжить карьеру в третьей по силе немецкой лиге – в услугах футболиста заинтересован «Саарбрюкен».

Как сообщает источник, украинский вингер прибыл в клуб, где пройдет просмотр и если впечатлит тренерский штаб, то подпишет полноценный контракт. «Саарбрюкен» собирается отправить Кривцова в дубль, чтобы он набрался опыта, а потом украинец будет иметь возможность выступать за основную команду.

Никита Кривцов в 2022 году перебрался в немецкий «Кельн» из академии донецкого «Шахтера». В Германии выступал за команды U-17 и U-19, провел 40 матчей (преимущественно выходил на замену), забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

«Саарбрюкен» занимает третье место в лиге и имеет неплохие шансы побороться за выход в Бундеслигу-2.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб может отказаться от трансфера защитника сборной Украины.

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Микола Титюк Источник: Legioners.ua
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