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  4. Клуб УПЛ может уволить тренера? Президент оценил работу наставника
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 10:35 |
1397
0

Клуб УПЛ может уволить тренера? Президент оценил работу наставника

Александр Поворознюк прокомментировал назначение Василия Кобина

27 января 2025, 10:35 |
1397
0
Клуб УПЛ может уволить тренера? Президент оценил работу наставника
ФК Ингулец. Василий Кобин

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал работу наставника клуба Василия Кобина и оценил разгромную победу над «Ворсклой» в чемпионате Украины:

– Что скажете о Кобине? Не жалеете, что назначили его главным тренером?

– Пока ничего не буду говорить. Еще немного на него посмотрю, а потом сделаю выводы.

– Какие планы на зиму, есть ли уже варианты усиления для «Ингульца»?

– Пока ничего не скажу. Для меня в команде немного непонятная ситуация. Сейчас помолчу, а дальше буду делать выводы.

– А от разгромной победы над «Ворсклой» (3:0) получили удовольствие?

– Конечно. За месяц до этого я наказал команду и не выплачивал им премии. А вот после победы над «Ворсклой» выплатил все до копейки. Я очень легко расстаюсь с деньгами, но дайте мне позитив и результат. Бывает, что я даже за проигрыши плачу премии, но когда «Колосу» (0:2) просто просрали игру без удара по воротам, за что платить деньги? Игроки, наверное, уже в отпуске были, но пусть тогда будут без премии, если так безвольно играют, – признался Поворознюк.

Ранее сообщалось, что президент «Ингульца» платит своим футболистам минимальную зарплату.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк Василий Кобин
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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