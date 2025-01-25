«Минималка». Президент клуба УПЛ признался, сколько получают футболисты

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал конфликт с футболистами собственной команды, а также признался, какую зарплату получают игроки:

– Александр Григорьевич, какая сейчас ситуация с четырьмя игроками «Ингульца», которых перевели в U-19 и они хотят расторгнуть контракты?

– Они сейчас находятся на контракте в «Ингульце». А то, что они там рассказывают... Они получают ту зарплату, которая прописана в контракте. Я не знаю, что они там себе надумали.

– Козыренко и Мельничук сказали, что получают «минималку» – 6400 гривен в месяц.

– Так и есть. У всех футболистов «Ингульца» в контракте прописана «минималка». Все остальное шло по облагаемым премиям – признался Поворознюк.

Ранее сообщалось, что президент «Ингульца» оценил результаты клуба в первой части сезона.