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  4. «Минималка». Президент клуба УПЛ признался, сколько получают футболисты
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 16:03 |
1490
0

«Минималка». Президент клуба УПЛ признался, сколько получают футболисты

Александр Поворознюк поделился мнением о ситуации в «Ингульце»

25 января 2025, 16:03 |
1490
0
«Минималка». Президент клуба УПЛ признался, сколько получают футболисты
ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал конфликт с футболистами собственной команды, а также признался, какую зарплату получают игроки:

– Александр Григорьевич, какая сейчас ситуация с четырьмя игроками «Ингульца», которых перевели в U-19 и они хотят расторгнуть контракты?

– Они сейчас находятся на контракте в «Ингульце». А то, что они там рассказывают... Они получают ту зарплату, которая прописана в контракте. Я не знаю, что они там себе надумали.

– Козыренко и Мельничук сказали, что получают «минималку» – 6400 гривен в месяц.

– Так и есть. У всех футболистов «Ингульца» в контракте прописана «минималка». Все остальное шло по облагаемым премиям – признался Поворознюк.

Ранее сообщалось, что президент «Ингульца» оценил результаты клуба в первой части сезона.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк Максим Мельничук Юрий Козыренко
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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