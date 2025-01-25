Александр ПОВОРОЗНЮК: «Вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете?»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк оценил выступления команды в первой части сезона и заявил, что огорчен результатами футболистов:

– Как вы оцените первую часть сезона для «Ингульца»?

– Отрицательно. Результата нет. Деньги я выплачивал, премии давал. Но в последний месяц я сказал: «Ребята, давайте посмотрим в турнирную таблицу и ответим на вопрос: заслуживаете ли вы этих денег?» Каждый человек должен деньги не получать, а заработать. Вот у меня тракторист зарабатывает 20-30 тысяч гривен, так он сутками вкалывает. А вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете? А результата нет.

Футболисты мне все время говорят, что нужно семьи кормить. Но я трачу свои деньги, изо дня в день выплачиваю, однако кайфа не получаю. Вот за что я плачу деньги? Платят за результат. Именно поэтому я сторонник того, чтобы в контрактах были минимальные зарплаты, а вместе с премиями вы можете получать на руки и по 100, и по 200 тысяч, – поделился мнением Поворознюк.

Ранее сообщалось, что стадион «Ингульца» не готов к предстоящим матчам чемпионата Украины.