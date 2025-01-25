Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете?»
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 15:42 |
866
1

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете?»

Президент «Ингульца» оценил результаты команды в первой части сезона

25 января 2025, 15:42 |
866
1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете?»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк оценил выступления команды в первой части сезона и заявил, что огорчен результатами футболистов:

– Как вы оцените первую часть сезона для «Ингульца»?

– Отрицательно. Результата нет. Деньги я выплачивал, премии давал. Но в последний месяц я сказал: «Ребята, давайте посмотрим в турнирную таблицу и ответим на вопрос: заслуживаете ли вы этих денег?» Каждый человек должен деньги не получать, а заработать. Вот у меня тракторист зарабатывает 20-30 тысяч гривен, так он сутками вкалывает. А вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете? А результата нет.

Футболисты мне все время говорят, что нужно семьи кормить. Но я трачу свои деньги, изо дня в день выплачиваю, однако кайфа не получаю. Вот за что я плачу деньги? Платят за результат. Именно поэтому я сторонник того, чтобы в контрактах были минимальные зарплаты, а вместе с премиями вы можете получать на руки и по 100, и по 200 тысяч, – поделился мнением Поворознюк.

Ранее сообщалось, что стадион «Ингульца» не готов к предстоящим матчам чемпионата Украины.

По теме:
«Даже во время войны». Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии
Стадион не готов. Стало известно, где Ингулец может принять Полесье
Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему перешел в клуб из Чехии
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25 января 2025, 03:07 1
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Футбол | 24 января 2025, 18:57 1
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»

Наставник «Ромы» остался недоволен поражением в Лиге Европы

Вальядолид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Футбол | 25.01.2025, 14:33
Вальядолид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Вальядолид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Футбол | 25.01.2025, 08:39
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Теннис | 25.01.2025, 08:01
Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimando560
Тракторист має заробляти 50+ і пахати не "сутками", а нормальний робочий день.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
24.01.2025, 09:08
Футбол
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
23.01.2025, 17:47 5
Бокс
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 18
Футбол
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
23.01.2025, 14:24 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем