Стадион не готов. Стало известно, где Ингулец может принять Полесье

Как стало известно Sport.ua, несмотря на разгромное поражение во вчерашнем спарринге от запорожского «Металлурга» – 0:3, никто из семерых игроков, находящихся на просмотре в «Ингульце», не покинул расположение команды.

Скорее всего, коуч петровчан Василий Кобин окончательно определится с ними уже после очередного контрольного матча – с «Металлистом 1925», который запланирован на 31 января.

После этого «Ингулец» отправится на Закарпатье, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона. Соперники еще в четырех спаррингах - уточняются.

Поскольку подготовительные и строительные работы на стадионе в Петрово еще продолжаются, и он не будет введен в эксплуатацию в феврале, то все идет к тому, что в календарном поединке 18 тура «Ингулец» будет принимать «Полесье» на его поле - в Житомире.

Сейчас «Ингулец» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что бывший форвард «Ингульца» Михаил Плохотнюк откровенно рассказал о проблемах клуба.