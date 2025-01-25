Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стадион не готов. Стало известно, где Ингулец может принять Полесье
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 12:13 | Обновлено 25 января 2025, 12:39
476
0

Стадион не готов. Стало известно, где Ингулец может принять Полесье

Матч может состояться на поле житомирян

25 января 2025, 12:13 | Обновлено 25 января 2025, 12:39
476
0
Стадион не готов. Стало известно, где Ингулец может принять Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, несмотря на разгромное поражение во вчерашнем спарринге от запорожского «Металлурга» – 0:3, никто из семерых игроков, находящихся на просмотре в «Ингульце», не покинул расположение команды.

Скорее всего, коуч петровчан Василий Кобин окончательно определится с ними уже после очередного контрольного матча – с «Металлистом 1925», который запланирован на 31 января.

После этого «Ингулец» отправится на Закарпатье, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона. Соперники еще в четырех спаррингах - уточняются.

Поскольку подготовительные и строительные работы на стадионе в Петрово еще продолжаются, и он не будет введен в эксплуатацию в феврале, то все идет к тому, что в календарном поединке 18 тура «Ингулец» будет принимать «Полесье» на его поле - в Житомире.

Сейчас «Ингулец» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что бывший форвард «Ингульца» Михаил Плохотнюк откровенно рассказал о проблемах клуба.

По теме:
«Даже во время войны». Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии
Полесье – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-игроки сборной Украины отправились на турнир в Норвегию
Ингулец Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Футбол | 25 января 2025, 12:29 0
Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом

Максим Таловеров, вероятно, перейдет в «Плимут»

В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Биатлон | 24 января 2025, 16:31 21
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце

В топ-3 гонки вошли Тарьей Бе, Стурла Легрейд и Томмазо Джакомель

Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Теннис | 25.01.2025, 08:01
Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией
Футбол | 24.01.2025, 18:35
Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией
Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25.01.2025, 09:02
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
23.01.2025, 14:24 5
Теннис
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
23.01.2025, 15:47
Теннис
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем