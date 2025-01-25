«Говорит о проблемах». Экс-игрок Ингульца заявил, что не понимает Кобина

Бывший форвард «Ингульца» Михаил Плохотнюк откровенно рассказал о проблемах клуба. Футболист вспомнил, как играл под руководством Сергея Лавриненко.

«Тогда собрался очень разношерстный коллектив. Я был младше, опытные Бартулович, Шуст, Лупашко, Ковалев с тренером Лавриненко выполнили задачу.

Если говорить о настоящем, то мне команда с Лупашком больше нравилась. Идею Кобина я пока не понял. Если команда избавляется от игроков вроде Казака, Ситала, это 100% говорит о проблемах».

Плохотнюк выступал за Ингулец с 2020 по 2022 годы. Ранее футболист сообщил, что покинул «Минай», простив им долги.