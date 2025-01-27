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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Шахтер и Металлист 1925 предложили одинаковую сумму»
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 10:02 |
744
0

Юрий МАКСИМОВ: «Шахтер и Металлист 1925 предложили одинаковую сумму»

Наставник «Ворсклы» поделился мнением о трансфере Ильи Крупского

27 января 2025, 10:02 |
744
0
Юрий МАКСИМОВ: «Шахтер и Металлист 1925 предложили одинаковую сумму»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал подробности трансфера защитника Ильи Крупского в харьковский «Металлист 1925»:

«Окончательное решение принял Илья. Как уже сообщалось, у нас было два предложения: от «Шахтера» и «Металлиста 1925». Оба клуба давали одинаковую сумму. Было приглашение и от американского клуба. Крупский приходил, совещался со мной. Что касается США, я выразил опасение, что переезд туда может негативно повлиять на его перспективы в сборной Украины. А его главное желание было иметь игровую практику. Исходя из этого, Илья и принял решение. Кстати, если бы он перешел в «Шахтер», тоже сейчас остался бы в «Ворскле» в аренде.

Для меня как для тренера сейчас хорошо, что наступила определенность и могу рассчитывать на Крупского, который поможет нам в тяжелое время. Он – воспитанник «Ворсклы». Помню, как выпустил его 17-летнего в матче против «Динамо». Очень радуюсь, что он прогрессирует», – поделился мнением Максимов.

Ранее сообщалось, что Илья Крупский будет играть за «Ворсклу» на правах аренды во второй части сезона.

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Ворскла Полтава Металлист 1925 Шахтер Донецк Илья Крупский Юрий Максимов трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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