В УПЛ. Крупский назвал клуб, за который будет играть во второй части сезона
Илья Крупский будет выступать за «Ворсклу» на правах аренды
Украинский защитник Илья Крупский, подписавший контракт с харьковским «Металлистом 1925», рассказал, в каком клубе будет играть во второй части сезона.
– Поставим точку в еще одном вопросе. Вторую часть сезона вы будете играть уже в Металлисте 1925 или доигрывать за Ворсклу?
– Вторую часть сезона я буду играть за Ворсклу на правах аренды. Собственно, я и сейчас с полтавской командой. У нас сейчас учебно-тренировочное собрание в Турции, регион Анталья.
Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».
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