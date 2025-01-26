В УПЛ. Крупский назвал клуб, за который будет играть во второй части сезона

Украинский защитник Илья Крупский, подписавший контракт с харьковским «Металлистом 1925», рассказал, в каком клубе будет играть во второй части сезона.

– Поставим точку в еще одном вопросе. Вторую часть сезона вы будете играть уже в Металлисте 1925 или доигрывать за Ворсклу?

– Вторую часть сезона я буду играть за Ворсклу на правах аренды. Собственно, я и сейчас с полтавской командой. У нас сейчас учебно-тренировочное собрание в Турции, регион Анталья.

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».