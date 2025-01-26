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  4. В УПЛ. Крупский назвал клуб, за который будет играть во второй части сезона
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 09:48 |
363
0

В УПЛ. Крупский назвал клуб, за который будет играть во второй части сезона

Илья Крупский будет выступать за «Ворсклу» на правах аренды

26 января 2025, 09:48 |
363
0
В УПЛ. Крупский назвал клуб, за который будет играть во второй части сезона
ФК Ворскла. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский, подписавший контракт с харьковским «Металлистом 1925», рассказал, в каком клубе будет играть во второй части сезона.

– Поставим точку в еще одном вопросе. Вторую часть сезона вы будете играть уже в Металлисте 1925 или доигрывать за Ворсклу?

– Вторую часть сезона я буду играть за Ворсклу на правах аренды. Собственно, я и сейчас с полтавской командой. У нас сейчас учебно-тренировочное собрание в Турции, регион Анталья.

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».

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Илья Крупский Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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