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Ницца
26.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
Марсель
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Франция
26 января 2025, 23:43 | Обновлено 26 января 2025, 23:55
24
0

Быстро оправились от Шахтера. Брест минимально обыграл Гавр

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Бреста

26 января 2025, 23:43 | Обновлено 26 января 2025, 23:55
24
0
Быстро оправились от Шахтера. Брест минимально обыграл Гавр
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в 16:00 состоялся матч 19-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Брестом».

Игра прошла на стадионе «Стад Осеан» в Гавре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственным забитым голом в поединке отметился нападающий «Бреста» Людовик Ажорк.

В предыдущем матче «Брест», в рамках 7-го тура Лиги чемпионов, потерпел поражение от «Шахтера» со счетом 2:0.

В турнирной таблице Лиги 1 «Гавр», имея в своем активе 13 очков, занимает последнее, 18-е место. «Брест» набрал 28 пунктов и занимает восьмую позицию.

Лига 1. 19-й. 26 января

Гавр – Брест – 0:1

Гол: Ажорк, 25

Ницца – Марсель – 2:0

Голы: Гессан, 7, Шо, 51

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед-Али Чо (Ницца).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Ницца).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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