Быстро оправились от Шахтера. Брест минимально обыграл Гавр

26 января в 16:00 состоялся матч 19-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Брестом».

Игра прошла на стадионе «Стад Осеан» в Гавре.

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Единственным забитым голом в поединке отметился нападающий «Бреста» Людовик Ажорк.

В предыдущем матче «Брест», в рамках 7-го тура Лиги чемпионов, потерпел поражение от «Шахтера» со счетом 2:0.

В турнирной таблице Лиги 1 «Гавр», имея в своем активе 13 очков, занимает последнее, 18-е место. «Брест» набрал 28 пунктов и занимает восьмую позицию.

Лига 1. 19-й. 26 января

Гавр – Брест – 0:1

Гол: Ажорк, 25

Ницца – Марсель – 2:0

Голы: Гессан, 7, Шо, 51

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine