Быстро оправились от Шахтера. Брест минимально обыграл Гавр
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Бреста
26 января в 16:00 состоялся матч 19-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Брестом».
Игра прошла на стадионе «Стад Осеан» в Гавре.
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Единственным забитым голом в поединке отметился нападающий «Бреста» Людовик Ажорк.
В предыдущем матче «Брест», в рамках 7-го тура Лиги чемпионов, потерпел поражение от «Шахтера» со счетом 2:0.
В турнирной таблице Лиги 1 «Гавр», имея в своем активе 13 очков, занимает последнее, 18-е место. «Брест» набрал 28 пунктов и занимает восьмую позицию.
Лига 1. 19-й. 26 января
Гавр – Брест – 0:1
Гол: Ажорк, 25
Ницца – Марсель – 2:0
Голы: Гессан, 7, Шо, 51
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События матча
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