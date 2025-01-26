Восполнение потерь. Рух просматривает двух легионеров

Львовский «Рух» может усилиться двумя легионерами в это трансферное окно, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, на сборах в Словении с командой пребывают два потенциальных новичка: африканский нападающий, имя которого не разглашается (более того, он уже успел отметиться забитыми голами в контрольном матче), и 19-летний кыргызский вингер Бекназ Алмазеков, являющийся воспитанником «Галатасарая».

Бекназ уже успел провести 14 матчей за сборную Кыргызстана, несмотря на свой юный возраст. Он выступает за албанский «Лапи», соглашение с которым действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» одолел «Копер».