Наставник Черноморца прояснил ситуацию относительно Петряка

После возвращения из Венгрии, где были выступления в составе «Ференцвароша» и «Фехервара», Ивану Петряку на пути карьерной стабильности становятся различные обстоятельства. За два с половиной года он успел поиграть за три команды УПЛ – «Шахтер», «Полесье» и «Черноморец» (в двух последних он выступал на правах аренды от донецкого клуба). Казалось бы, ничто не будет мешать 30-летнему футболисту продолжить защищать цвета команды «моряков», однако пока что проведенный им одесский период ограничился лишь осенней частью сезона-2024/25.

О дальнейшей судьбе опытного игрока корреспондент Sport.ua поинтересовался у главного тренера «Черноморца» Александра Бабича.

– Он сейчас в «Шахтере», – сказал наставник одесситов. – Как я понимаю, тренируется с молодежью. Пока вопрос по нему открыт. А тем временем смотрим, кто еще из новичков может к нам приехать. На сборы в Турцию Петряк с нами не поехал, однако что и как будет в отношении этого футболиста в дальнейшем – увидим.

В текущем сезоне Иван Петряк провел за «Черноморец» 10 игр, в которых мячей не забивал. Зато в его активе было 2 желтые и 1 красная карточки, из-за которой он пропустит стартовый матч весенней части чемпионата.

Ранее мы сообщали, что в очередном спарринге «Черноморец» использовал двух новичков.