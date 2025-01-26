Баски обошли Барселону. Атлетик сыграл вничью с Леганесом
Команда Эренсто Вальверде расположилась на 3-м месте турнирной таблицы
В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го утра Ла Лиги между «Атлетиком» Бильбао и «Леганесом».
Встречу принимал Сан-Мамес в Бильбао.
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Обе команды создали достаточно моментов для того, чтобы забить как минимум по голу, однако ни один из коллективов так и не смог открыть счет на табло. «Атлетик» и «Леганес» поделили очки между собой.
После этого матча «Атлетик» расположился на 3-м месте чемпионата Испании, имея в своем активе 40 очков. «Барселона» опустилась на 4-ю строчку, однако каталонский гранд имеет матч в запасе. Что касается «Леганеса», то сегодняшние гости с 23 очками заняли 16 позицию.
Ла Лига. 21-й тур
Атлетик – Леганес – 0:0
Предупреждения: Яурегизар, 22 – Алтимира, 28
Фото матча:
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