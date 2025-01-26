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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
26.01.2025 19:30 – FT 0 : 0
Леганес
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Испания
26 января 2025, 21:33 | Обновлено 26 января 2025, 21:39
251
0

Баски обошли Барселону. Атлетик сыграл вничью с Леганесом

Команда Эренсто Вальверде расположилась на 3-м месте турнирной таблицы

26 января 2025, 21:33 | Обновлено 26 января 2025, 21:39
251
0
Баски обошли Барселону. Атлетик сыграл вничью с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го утра Ла Лиги между «Атлетиком» Бильбао и «Леганесом».

Встречу принимал Сан-Мамес в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды создали достаточно моментов для того, чтобы забить как минимум по голу, однако ни один из коллективов так и не смог открыть счет на табло. «Атлетик» и «Леганес» поделили очки между собой.

После этого матча «Атлетик» расположился на 3-м месте чемпионата Испании, имея в своем активе 40 очков. «Барселона» опустилась на 4-ю строчку, однако каталонский гранд имеет матч в запасе. Что касается «Леганеса», то сегодняшние гости с 23 очками заняли 16 позицию.

Ла Лига. 21-й тур

Атлетик – Леганес – 0:0

Предупреждения: Яурегизар, 22 – Алтимира, 28

Фото матча:

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Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу Леганес Барселона
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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