Баски обошли Барселону. Атлетик сыграл вничью с Леганесом

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го утра Ла Лиги между «Атлетиком» Бильбао и «Леганесом».

Встречу принимал Сан-Мамес в Бильбао.

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Обе команды создали достаточно моментов для того, чтобы забить как минимум по голу, однако ни один из коллективов так и не смог открыть счет на табло. «Атлетик» и «Леганес» поделили очки между собой.

После этого матча «Атлетик» расположился на 3-м месте чемпионата Испании, имея в своем активе 40 очков. «Барселона» опустилась на 4-ю строчку, однако каталонский гранд имеет матч в запасе. Что касается «Леганеса», то сегодняшние гости с 23 очками заняли 16 позицию.

Ла Лига. 21-й тур

Атлетик – Леганес – 0:0

Предупреждения: Яурегизар, 22 – Алтимира, 28

Фото матча: