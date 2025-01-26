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26 января 2025, 20:34 |
34
0

Камбек Монпелье, победа Ланса, потеря очков от Лиона

Было сыгранно 3 матча 19-го тура Лиги 1

26 января 2025, 20:34 |
34
0
Камбек Монпелье, победа Ланса, потеря очков от Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тулуза

В воскресенье, 26 января, состоялось 3 матча 19-го тура французской Лиги 1.

«Тулуза» принимала «Монпелье», «Лион» гостил у «Нанта», а «Ланс» дома принимал «Анже».

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«Монпелье» смог отыграться в гостях у «Тулузы», «Лион» упустил победу на последних минутах встречи, а «Ланс» разобрался с «Анже».

Лига 1. 19-й тур

Тулуза – Монпелье – 1:2

Голы: Кассерес Жуниор, 59 – Манган, 62, Маамма, 83

Ланс – Анже – 1:0

Гол: Франковски, 49

Нант – Лион – 1:1

Голы: Мохамед, 90 – Нуама, 10

Фото матчей:

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Ланс Тулуза Анже Монпелье Лион Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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