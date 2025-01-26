Камбек Монпелье, победа Ланса, потеря очков от Лиона
Было сыгранно 3 матча 19-го тура Лиги 1
В воскресенье, 26 января, состоялось 3 матча 19-го тура французской Лиги 1.
«Тулуза» принимала «Монпелье», «Лион» гостил у «Нанта», а «Ланс» дома принимал «Анже».
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«Монпелье» смог отыграться в гостях у «Тулузы», «Лион» упустил победу на последних минутах встречи, а «Ланс» разобрался с «Анже».
Лига 1. 19-й тур
Тулуза – Монпелье – 1:2
Голы: Кассерес Жуниор, 59 – Манган, 62, Маамма, 83
Ланс – Анже – 1:0
Гол: Франковски, 49
Нант – Лион – 1:1
Голы: Мохамед, 90 – Нуама, 10
Фото матчей:
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