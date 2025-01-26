Зарплата в миллиард евро. Подробности возможного трансфера Винисиуса в СА
В Саудовской Аравии уверенны в трансфере бразильца
Стали известный некоторые подробности возможного трансфера бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в чемпионат Саудовско Аравии, сообщает Relevo.
По информации источника, среди всех клубов наиболее вероятной новой командой 24-летнего футболиста в СА станет «Аль-Ахли». Несмотря на то, что недавно в Джидде прошел финал Суперкубка Испании, в котором «Реал» играл с «Барселоной», Винисиус не провел никаких встреч и переговоров с представителями местных клубов, хотя они уверенны в том, что смогут подписать игрока в будущем. Прошлым летом футболисту был предложен контракт, согласно которому он заработал бы миллиард евро, но в конце концов футболист отказался от этого предложения, ибо пока что имеет достаточно амбиций для продолжения карьеры в Европе.
В Мадриде хотят подписать новое соглашение с Винисиусом в ближайшие несколько месяцев. В Саудовской Аравии ему предлагают зарплату в 20 раз больше действующей.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» нацелились на трансфер защитника «Борнмута».
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