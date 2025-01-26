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Испания
26 января 2025, 21:57 | Обновлено 26 января 2025, 21:59
881
1

Переговоры уже идут. Барселона пытается завершить трансфер суперзвезды

Йозуа Киммих может перебраться в Каталонию

26 января 2025, 21:57 | Обновлено 26 января 2025, 21:59
881
1
Переговоры уже идут. Барселона пытается завершить трансфер суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд уже ведет переговоры по 29-летнему футболисту. Спортивный директор «сине-граатовых» Деку пытается как можно быстрее завершить трансфер.

Контракт Киммиха с мюнхенским грандом истекает летом 2025 года.

Нидерландский полузащитник может пересмотреть свое будущее в случае приезда Йозуа на Камп Ноу. Йозуа Киммих ранее работал с главным тренером «Барселоны» Ханс-Дитер Фликом в «Баварии».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет подписать центрбэка «Борнмута».

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Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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Gargantua81
он же никакой сейчас
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