Переговоры уже идут. Барселона пытается завершить трансфер суперзвезды
Йозуа Киммих может перебраться в Каталонию
Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.
По информации источника, испанский гранд уже ведет переговоры по 29-летнему футболисту. Спортивный директор «сине-граатовых» Деку пытается как можно быстрее завершить трансфер.
Контракт Киммиха с мюнхенским грандом истекает летом 2025 года.
Нидерландский полузащитник может пересмотреть свое будущее в случае приезда Йозуа на Камп Ноу. Йозуа Киммих ранее работал с главным тренером «Барселоны» Ханс-Дитер Фликом в «Баварии».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет подписать центрбэка «Борнмута».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Норвежец высоко оценил дебют Омара Мармуша за «горожан»
Артем оформил свой 8-й забитый мяч в чемпионате