Переговоры уже идут. Барселона пытается завершить трансфер суперзвезды

Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд уже ведет переговоры по 29-летнему футболисту. Спортивный директор «сине-граатовых» Деку пытается как можно быстрее завершить трансфер.

Контракт Киммиха с мюнхенским грандом истекает летом 2025 года.

Нидерландский полузащитник может пересмотреть свое будущее в случае приезда Йозуа на Камп Ноу. Йозуа Киммих ранее работал с главным тренером «Барселоны» Ханс-Дитер Фликом в «Баварии».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет подписать центрбэка «Борнмута».