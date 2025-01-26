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  4. «Был в таком положении». Экс-форвард сборной Украины – о допинге Мудрика
Англия
26 января 2025, 16:50 |
1487
0

«Был в таком положении». Экс-форвард сборной Украины – о допинге Мудрика

Артем Беседин поддержал вингера «Челси»

26 января 2025, 16:50 |
1487
0
«Был в таком положении». Экс-форвард сборной Украины – о допинге Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист национальной сборной Украины и действующий нападающий чешской «Лишени» Артем Беседин высказался относительно допинг-скандала украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Я в курсе ситуации относительно Михаила Мудрика. Я был в таком положении, но не знаю всех деталей. Я знаю то, что было у меня и многие люди знают, как все было вообще. И в моем деле было все понятно, и то отстранение, которое мне дали минимальное, это все подтверждает. Уверен, что Мудрику помогают и клуб, и люди, которые его окружают. И я ему желаю, чтобы он достойно вышел из этой ситуации».

Напомним, в конце 2019 года Артем Беседин также был фигурантом допинг-скандала, который закончился годичной дисквалификацией форварда.

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Артем Беседин допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Вус Источник: FootballHub
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