«Был в таком положении». Экс-форвард сборной Украины – о допинге Мудрика

Бывший футболист национальной сборной Украины и действующий нападающий чешской «Лишени» Артем Беседин высказался относительно допинг-скандала украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Я в курсе ситуации относительно Михаила Мудрика. Я был в таком положении, но не знаю всех деталей. Я знаю то, что было у меня и многие люди знают, как все было вообще. И в моем деле было все понятно, и то отстранение, которое мне дали минимальное, это все подтверждает. Уверен, что Мудрику помогают и клуб, и люди, которые его окружают. И я ему желаю, чтобы он достойно вышел из этой ситуации».

Напомним, в конце 2019 года Артем Беседин также был фигурантом допинг-скандала, который закончился годичной дисквалификацией форварда.