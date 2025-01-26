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Australian Open
26 января 2025, 15:07 |
689
0

Синнер прокомментировал победу над Зверевым в финале Australian Open 2025

Янник во второй раз подряд выиграл трофей австралийского мейджора

26 января 2025, 15:07 |
689
0
Синнер прокомментировал победу над Зверевым в финале Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

26 января первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) защитил трофей Australian Open 2025, в финале переиграв Александра Зверева (Германия, ATP 2).

После завершения встречи итальянец прокомментировал свой успех:

«Прежде всего, я хотел бы начать с Саши [Александра Зверева]. Снова трудный день для тебя, всей твоей команды, твоей семьи. Ты удивительный игрок. Продолжай верить в себя. Мы все знаем, насколько ты силен как игрок и человек. Продолжай в том же духе и продолжай упорно работать, потому что мы все верим, что ты скоро сможешь выиграть один из таких матчей. Я желаю тебе всего лучшего.

Что я могу сказать своей команде? Мы много работали, чтобы снова оказаться тут. Это удивительное чувство – разделить этот момент со всеми вами. Удивительно достигать таких вещей и делиться этим с вами, ребята. Даррен [Кэхилл], это, возможно, ваш последний Открытый чемпионат Австралии в качестве тренера – я попытаюсь убедить вас продолжить – и для меня большая честь разделить с вами этот трофей. И Симоне [Ваньоцци], вы удивительное сочетание тренеров. Благодарю вас.

Директорам турнира большое спасибо за то, что сделали это возможным. Это невероятный турнир, для меня это самый особый турнир Grand Slam, и я очень рад быть здесь. Спонсорам, болбоям, судьям на вышке – мы все вам очень благодарны.

Болельщикам, я почувствовал всю вашу любовь и надеюсь увидеть вас снова в следующем году. Спасибо вам.

Приезжать сюда, чтобы защищать титул – это уже другое. Есть дополнительное давление, но мне это нравится. В финалах давление совсем другое. Это трудный день для Саши [Александра Зверева]. Он был немного подавлен, и я пытался его подбодрить, но это тяжело.

Я очень счастлив, моя команда, мы знаем, как много мы работали для этого. Я чувствовал, что начал матч очень хорошо, второй сет мог пойти в обе стороны. Затем в третьем сете я пытался сделать брейк. Сегодня я очень хорошо подавал и я счастлив.

Иногда я борюсь внутри. В теннисе бывают дни, когда ты чувствуешь себя хуже, но каждый день может быть разным. Приехав сюда, не сыграв ни одного турнира до этого и не зная точно, что меня ждет, я просто пытался оставаться очень сконцентрированным. В душе я знаю, что хорошо подготовлен к тяжелым сражениям, и я показал это за эти две недели.

Мои родители знают, как многое для меня значит поделиться этим с семьей. Там, откуда я родом, из такой маленькой деревни, привезти домой такой трофей – это невероятно».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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