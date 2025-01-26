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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 13:38 |
1491
1

Агенты предложили Трабзонспору подписать лидера Полесья

Александра Назаренко теперь тщательно изучают «бордово-синие»

26 января 2025, 13:38 |
1491
1
Агенты предложили Трабзонспору подписать лидера Полесья
facebook.com/fcpolissya. Александр Назаренко

Агенты 24-летнего вингера «Полесья» Александра Назаренко предложили услуги своего клиента турецкому «Трабзонспору».

«Бордово-синие» активно ищут усиление состава на украинском трансферном рынке, и этой зимой уже подписали форварда «Шахтера» Даниила Сикана, а также ведут торги с «горняками» по Александру Зубкову и с «Динамо» по центрбеку Денису Попову.

На этом фоне «Трабзонспору» было предложено подписать Назаренко, и сейчас турецкий клуб тщательно изучает возможности украинца.

Отмечается, что главному тренеру «Трабзонспора» Шенолу Гюнешу нравится игровой интеллект и влияние на команду, которые демонстрирует Назаренко. Также турков привлекает высокая результативность игрока (7 голов и 5 ассистов в 17 матчах текущего сезона УПЛ).

Оценочная стоимость Назаренко на Transfermarkt составляет 2 миллиона евро. Его контракт с «волками» действует до лета 2028 года.

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Александр Назаренко (футболист) Полесье Житомир Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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MaximusOne
І перейменують клуб в ФК Яничар 😂 
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