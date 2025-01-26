Агенты предложили Трабзонспору подписать лидера Полесья

Агенты 24-летнего вингера «Полесья» Александра Назаренко предложили услуги своего клиента турецкому «Трабзонспору».

«Бордово-синие» активно ищут усиление состава на украинском трансферном рынке, и этой зимой уже подписали форварда «Шахтера» Даниила Сикана, а также ведут торги с «горняками» по Александру Зубкову и с «Динамо» по центрбеку Денису Попову.

На этом фоне «Трабзонспору» было предложено подписать Назаренко, и сейчас турецкий клуб тщательно изучает возможности украинца.

Отмечается, что главному тренеру «Трабзонспора» Шенолу Гюнешу нравится игровой интеллект и влияние на команду, которые демонстрирует Назаренко. Также турков привлекает высокая результативность игрока (7 голов и 5 ассистов в 17 матчах текущего сезона УПЛ).

Оценочная стоимость Назаренко на Transfermarkt составляет 2 миллиона евро. Его контракт с «волками» действует до лета 2028 года.