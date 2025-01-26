Холанд обогнал Тевеса по количеству голов против большой шестерки АПЛ
В матче против «Челси» форвард «горожан» отметился забитым мячом
25 января в рамках 23-го тура английского чемпионата состоялась встреча между командами «Манчестер Сити» и «Челси». Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Голами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.
Забитый мяч в ворота лондонского клуба стал для Эрлинга 17-м против команд «большой шестерки» АПЛ. По этому показателю Холанд обогнал экс-игрока «горожан» Карлоса Тевеса (16).
В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги норвежский нападающий провел 23 матчей, забил 18 голов и отдал 2 ассиста. «Ман Сити» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).
PL goals vs Big 6:— StatMuse FC (@statmusefc) January 25, 2025
17 — Erling Haaland
16 — Carlos Tévez pic.twitter.com/KGmPehDKeG
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