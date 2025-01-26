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Англия
26 января 2025, 11:03 | Обновлено 26 января 2025, 11:22
161
0

Холанд обогнал Тевеса по количеству голов против большой шестерки АПЛ

В матче против «Челси» форвард «горожан» отметился забитым мячом

26 января 2025, 11:03 | Обновлено 26 января 2025, 11:22
161
0
Холанд обогнал Тевеса по количеству голов против большой шестерки АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

25 января в рамках 23-го тура английского чемпионата состоялась встреча между командами «Манчестер Сити» и «Челси». Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Голами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

Забитый мяч в ворота лондонского клуба стал для Эрлинга 17-м против команд «большой шестерки» АПЛ. По этому показателю Холанд обогнал экс-игрока «горожан» Карлоса Тевеса (16).

В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги норвежский нападающий провел 23 матчей, забил 18 голов и отдал 2 ассиста. «Ман Сити» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

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Эрлинг Холанд Карлос Тевес Манчестер Сити Челси Манчестер Сити - Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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