Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаже объяснил фиаско Бенфики в матче с Каза Пия, который провалил Трубин
Португалия
26 января 2025, 10:02 | Обновлено 26 января 2025, 11:42
1445
0

Лаже объяснил фиаско Бенфики в матче с Каза Пия, который провалил Трубин

«Бенфика» неожиданно уступила в чемпионате Португалии

26 января 2025, 10:02 | Обновлено 26 января 2025, 11:42
1445
0
Лаже объяснил фиаско Бенфики в матче с Каза Пия, который провалил Трубин
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже поделился эмоциями после неожиданного поражения своей команды в матче чемпионата Португалии против «Каза Пия» (3:1), который провалил Анатолий Трубин.

«Очевидно, было очень много ошибок, к сожалению, мы не были искусными. Мы хорошо начали игру, забили гол и попали в штангу, но потом допустили слишком много ошибок, а мы не можем себе этого позволить. Мы потеряли три очка.

В нынешнем сезоне «Бенфика» занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирный пункт после 19 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Каза Пия».

По теме:
Фиаско Трубина. Бенфика сенсационно проиграла Каза Пия
Трубин – в основе. Известен состав Бенфики на игру против Каза Пия
Ценник известен. Реал и Барселона следят за талантливым партнером Трубина
Каза Пия Бруну Лаже Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Джошуа хочет именно этого. Это сейчас его цель»
Бокс | 26 января 2025, 08:48 1
Эдди ХИРН: «Джошуа хочет именно этого. Это сейчас его цель»
Эдди ХИРН: «Джошуа хочет именно этого. Это сейчас его цель»

Известный промоутер хочет для Энтони чемпионского боя

Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Теннис | 25 января 2025, 12:50 73
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open

Мэдисон в трех сетах переиграла первую ракетку мира в финальном матче мейджора

28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Футбол | 25.01.2025, 14:09
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
«Перебор». Аутсайдер УПЛ отказался подписывать чемпиона мира U-20
Футбол | 26.01.2025, 08:59
«Перебор». Аутсайдер УПЛ отказался подписывать чемпиона мира U-20
«Перебор». Аутсайдер УПЛ отказался подписывать чемпиона мира U-20
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Теннис | 25.01.2025, 14:21
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 23
Футбол
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 5
Футбол
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
25.01.2025, 01:51 3
Бокс
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24
Бокс
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем