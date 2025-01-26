Лаже объяснил фиаско Бенфики в матче с Каза Пия, который провалил Трубин

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже поделился эмоциями после неожиданного поражения своей команды в матче чемпионата Португалии против «Каза Пия» (3:1), который провалил Анатолий Трубин.

«Очевидно, было очень много ошибок, к сожалению, мы не были искусными. Мы хорошо начали игру, забили гол и попали в штангу, но потом допустили слишком много ошибок, а мы не можем себе этого позволить. Мы потеряли три очка.

В нынешнем сезоне «Бенфика» занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирный пункт после 19 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Каза Пия».