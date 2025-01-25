Сколько всего дублей сделал Мбаппе? Килиан забил в пятом матче подряд
Французский нападающий отметился дублем в матче против «Реал Вальядолида»
25 января в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги на поле проходит встреча между командами «Реал Вальядолид» и «Реал Мадрид». Матч начался в 22:00 по Киеву.
Дубль Килиана Мбаппе в ворота «Вальядолида» стал 57-м в его карьере на клубном уровне. Также Мбаппе отметился голами в пяти матчах подряд («Барселона», «Сельта», «Лас-Пальмас», «Зальцбург», «Вальядолид»).
В текущем розыгрыше испанской лиги француз проводит за мадридский «Реал» 19-й матч, забил 14 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» располагаются на первой позиции в турнирной таблице лиги.
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