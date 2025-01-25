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Испания
25 января 2025, 23:52 | Обновлено 26 января 2025, 00:09
70
1

Сколько всего дублей сделал Мбаппе? Килиан забил в пятом матче подряд

Французский нападающий отметился дублем в матче против «Реал Вальядолида»

25 января 2025, 23:52 | Обновлено 26 января 2025, 00:09
70
1
Сколько всего дублей сделал Мбаппе? Килиан забил в пятом матче подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

25 января в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги на поле проходит встреча между командами «Реал Вальядолид» и «Реал Мадрид». Матч начался в 22:00 по Киеву.

Дубль Килиана Мбаппе в ворота «Вальядолида» стал 57-м в его карьере на клубном уровне. Также Мбаппе отметился голами в пяти матчах подряд («Барселона», «Сельта», «Лас-Пальмас», «Зальцбург», «Вальядолид»).

В текущем розыгрыше испанской лиги француз проводит за мадридский «Реал» 19-й матч, забил 14 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» располагаются на первой позиции в турнирной таблице лиги.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Вальядолид Вальядолид - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Saar
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