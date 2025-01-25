«Он – не идиот». Легендарный экс-форвард рассказал о проблемах Довбика

Легенда сборной Италии Франческо Грациани поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Это не тот нападающий, который сводит меня с ума. Но надо сказать, что ему нужна поддержка команды, он получает мяч каждые четверть часа – это угнетает любого, и в конце концов от этого рискуешь впасть в депрессию.

Его результативность в Испании означает, что он знает, как выполнять эту работу, и он умеет ее делать хорошо. Он – не идиот. У него есть несколько оправданий, включая многочисленные смены тренера, но он должен делать свою часть работы.

Ему нужно быть менее предсказуемым в штрафной площадке, потому что он всегда бьет левой ногой, и защитники это знают. Ему нужно стать более мобильным и активным, как Лукаку, который бил со всех позиций.

Но, повторяю, есть другая проблема. С точки зрения командной динамики, они должны служить ему, чтобы он мог быть главным героем в штрафной площадке. Он уже продемонстрировал, что может забивать и в Италии.

Ему нужен партнер в нападении, с которым он сможет разделить функции. Он часто оказывается один против двух-трех центральных защитников, как это было в матче с «АЗ», – цитирует бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

Сообщалось, что Довбика раскритиковал экс-форвард «Ромы» Руджеро Риццителли.