Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Ромы: «Довбик стал даже хуже, чем в начале сезона»
Италия
25 января 2025, 16:46 |
490
2

Экс-форвард Ромы: «Довбик стал даже хуже, чем в начале сезона»

Руджеро Риццителли раскритиковал украинского форварда

25 января 2025, 16:46 |
490
2
Экс-форвард Ромы: «Довбик стал даже хуже, чем в начале сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Экс-форвард «Ромы» Руджеро Риццителли раскритиковал украинского нападающего «волков» Артема Довбика:

– У всех бывают трудности в первые месяцы в лиге, но через некоторое время терпение заканчивается, и Довбик стал даже хуже, чем в начале сезона. Он кажется растерянным и не очень внимательным к тому, что происходит вокруг.

– Не думаете ли вы, что его партнеры по команде также могли бы ему помочь?

– Нет, это чушь. Если мне плохо подают, я «злюсь» на всех, если я вижу, что не получаю кроссы, я кричу и даже иду драться. Или иду за мячом. Зато я вижу, что Довбик всегда играет сам, даже пасуя. Он никогда не ждет ошибки соперника, он всегда хочет чистых мячей. Это мелочи, которые имеют большое значение. Я тоже мало забивал, но мои партнеры по команде вдохновлялись моим отношением к делу. Нападающий переживает кризисные моменты, но он должен по крайней мере стараться. Даже когда он выполняет пассивный прессинг, он не убежден и только тратит энергию. Если он не изменит свое отношение, никто не сможет его спасти.

По теме:
Рома требует от Довбика больше: «Забивает, но не топ-командам»
Конкурент для Довбика? Рома ведет переговоры по результативному форварду
Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Футбол | 24 января 2025, 18:57 1
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»

Наставник «Ромы» остался недоволен поражением в Лиге Европы

Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Футбол | 25 января 2025, 07:53 1
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина

«Интер» хотел арендовать украинца без права выкупа

Sport.ua ищет авторов и блогеров
Другие виды | 25.01.2025, 11:01
Sport.ua ищет авторов и блогеров
Sport.ua ищет авторов и блогеров
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25.01.2025, 03:07
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Новый тренер Красных дьяволов: конфликтовал с Роналду, провалился в Наполи
Футбол | 25.01.2025, 16:37
Новый тренер Красных дьяволов: конфликтовал с Роналду, провалился в Наполи
Новый тренер Красных дьяволов: конфликтовал с Роналду, провалился в Наполи
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Люблю Серію А і Ла Лігу. За довгий період вболівання висновки одні: в Ла Лізі грати вільніше, ніж в Серії А.  Ті хто перейшов із Ла Ліги в Серію А , особливо в напад, багато хто не заграв, бо звикли грати на просторі. В Італіїї цього простору не дають захисники!
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Абсолютно ніяке дерево. Якщо навіть дерев'яний стовп поставити в воротарському майданчику, то від нього теж м'ячі будуть час від часу залітати в ворота.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
24.01.2025, 20:40
Бокс
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем