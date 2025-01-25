Экс-форвард Ромы: «Довбик стал даже хуже, чем в начале сезона»

Экс-форвард «Ромы» Руджеро Риццителли раскритиковал украинского нападающего «волков» Артема Довбика:

– У всех бывают трудности в первые месяцы в лиге, но через некоторое время терпение заканчивается, и Довбик стал даже хуже, чем в начале сезона. Он кажется растерянным и не очень внимательным к тому, что происходит вокруг.

– Не думаете ли вы, что его партнеры по команде также могли бы ему помочь?

– Нет, это чушь. Если мне плохо подают, я «злюсь» на всех, если я вижу, что не получаю кроссы, я кричу и даже иду драться. Или иду за мячом. Зато я вижу, что Довбик всегда играет сам, даже пасуя. Он никогда не ждет ошибки соперника, он всегда хочет чистых мячей. Это мелочи, которые имеют большое значение. Я тоже мало забивал, но мои партнеры по команде вдохновлялись моим отношением к делу. Нападающий переживает кризисные моменты, но он должен по крайней мере стараться. Даже когда он выполняет пассивный прессинг, он не убежден и только тратит энергию. Если он не изменит свое отношение, никто не сможет его спасти.