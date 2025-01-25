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  4. Рома требует от Довбика больше: «Забивает, но не топ-командам»
Италия
25 января 2025, 16:45 | Обновлено 25 января 2025, 17:01
491
0

Рома требует от Довбика больше: «Забивает, но не топ-командам»

Артему не хватает голов против топ-команд

25 января 2025, 16:45 | Обновлено 25 января 2025, 17:01
491
0
Рома требует от Довбика больше: «Забивает, но не топ-командам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Ведущее итальянское издание Gazzetta dello Sport отметило, что в Роме рады, что форвард Артем Довбик регулярно забивает, однако хотели бы видеть больше голов против топ-команд.

11 голов в 27 матчах считается нормальным результатом, однако Артем не забил ни одного мяча против топ-соперников, хотя у игрока были моменты в матчах с Интером, Миланом, Ювентусом, Аталантой и Наполи, но Довбик покидал поле без голов.

На украинца рассчитывали в важном матче Лиги Европы против АЗ Алкмаар, но Довбик заработал желтую карточу и был заменен в перерыве. Римляне проиграли и находятся на грани вылета из зоны плей-офф.

Однако в прошлом сезоне в составе Жироны футболист вторую половину чемпионата провел лучше, чем первую, и в Роме рассчитывают, что так будет и в этот раз.

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Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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