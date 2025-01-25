Рома требует от Довбика больше: «Забивает, но не топ-командам»

Ведущее итальянское издание Gazzetta dello Sport отметило, что в Роме рады, что форвард Артем Довбик регулярно забивает, однако хотели бы видеть больше голов против топ-команд.

11 голов в 27 матчах считается нормальным результатом, однако Артем не забил ни одного мяча против топ-соперников, хотя у игрока были моменты в матчах с Интером, Миланом, Ювентусом, Аталантой и Наполи, но Довбик покидал поле без голов.

На украинца рассчитывали в важном матче Лиги Европы против АЗ Алкмаар, но Довбик заработал желтую карточу и был заменен в перерыве. Римляне проиграли и находятся на грани вылета из зоны плей-офф.

Однако в прошлом сезоне в составе Жироны футболист вторую половину чемпионата провел лучше, чем первую, и в Роме рассчитывают, что так будет и в этот раз.