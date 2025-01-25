Известно, какой тренер выведет Боруссию на матч против Шахтера в ЛЧ

В среду, 29 января, состоится матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Шахтером».

Немецкий клуб недавно уволил главного тренера Нури Шахина. В сегодняшнем матче против «Вердера» тренировал команду Майк Тулльберг – тренер молодежной команды, который временно возглавляет взрослый коллектив. Тулльберг выведет «Боруссию» в среду и на матч против «Шахтера». Сейчас «джемели» находятся в активном поиске нового наставника.

Вашему вниманию актуальная турнирная таблица Лиги чемпионов 2024/25 после семи сыгранных туров основного этапа.