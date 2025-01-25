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Лига чемпионов
25 января 2025, 22:50 |
642
0

Известно, какой тренер выведет Боруссию на матч против Шахтера в ЛЧ

Майк Тулльберг останется наставником «шмелей» на матч против «горняков»

25 января 2025, 22:50 |
642
0
Известно, какой тренер выведет Боруссию на матч против Шахтера в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тулльберг

В среду, 29 января, состоится матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Шахтером».

Немецкий клуб недавно уволил главного тренера Нури Шахина. В сегодняшнем матче против «Вердера» тренировал команду Майк Тулльберг – тренер молодежной команды, который временно возглавляет взрослый коллектив. Тулльберг выведет «Боруссию» в среду и на матч против «Шахтера». Сейчас «джемели» находятся в активном поиске нового наставника.

Вашему вниманию актуальная турнирная таблица Лиги чемпионов 2024/25 после семи сыгранных туров основного этапа.

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Боруссия Д - Шахтер Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник
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