Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать топового защитника
Англия
25 января 2025, 21:32 |
751
1

Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать топового защитника

Ашраф Хакими может продолжить карьеру в АПЛ

25 января 2025, 21:32 |
751
1
Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать топового защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Звездный фулбек «ПСЖ» Ашраф Хакими может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер «Красных дьяволов» Рубен Аморим лично заинтересован в подписании фулбека. «Манчестер Юнайтед» планирует предложить «ПСЖ» трансфер летом 2025 года. Сообщается, что «Красные дьяволы» – фавориты на подписание марокканца.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего защитника в 60 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Хакими провел за «Реал» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что вингер «Манчестер Юнайтед» стал игроком «Бетиса».

По теме:
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
Реал готовит громкий обмен с клубом АПЛ. Отдают бразильского нападающего
ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу
Ашраф Хакими Манчестер Юнайтед ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Рубен Аморим
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси
Футбол | 25 января 2025, 21:03 0
ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси
ВИДЕО. Горожане уже впереди! Холанд забил второй гол в ворота Челси

На 68-й минуте норвежец вывел «горожан» вперед

Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Футбол | 25 января 2025, 12:03 13
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ

По информации Игоря Бурбаса глава УАФ получает 50 тысяч долларов в месяц

Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25.01.2025, 09:02
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Футбол | 25.01.2025, 14:36
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Футбол | 25.01.2025, 08:39
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
taras.b.1983
Так гравець ПСЖ чи Реала? Шановні редактори. Перечитуйте, будь ласка, написане вами
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
25.01.2025, 14:21 9
Теннис
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем