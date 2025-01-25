Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать топового защитника

Звездный фулбек «ПСЖ» Ашраф Хакими может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер «Красных дьяволов» Рубен Аморим лично заинтересован в подписании фулбека. «Манчестер Юнайтед» планирует предложить «ПСЖ» трансфер летом 2025 года. Сообщается, что «Красные дьяволы» – фавориты на подписание марокканца.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего защитника в 60 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Хакими провел за «Реал» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что вингер «Манчестер Юнайтед» стал игроком «Бетиса».