Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать топового защитника
Ашраф Хакими может продолжить карьеру в АПЛ
Звездный фулбек «ПСЖ» Ашраф Хакими может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер «Красных дьяволов» Рубен Аморим лично заинтересован в подписании фулбека. «Манчестер Юнайтед» планирует предложить «ПСЖ» трансфер летом 2025 года. Сообщается, что «Красные дьяволы» – фавориты на подписание марокканца.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего защитника в 60 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Хакими провел за «Реал» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что вингер «Манчестер Юнайтед» стал игроком «Бетиса».
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