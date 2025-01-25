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Испания
25 января 2025, 20:51 | Обновлено 25 января 2025, 20:52
1846
3

Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Вальядолид – Реал

Матч 21-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

25 января 2025, 20:51 | Обновлено 25 января 2025, 20:52
1846
3
Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Вальядолид – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 25 января, пройдет матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и мадридским «Реалом».

Матч примет Хосе Сорилья в Вальдолиде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами на поединок. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Вальядолид» «Реал»:

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Вальядолид Андрей Лунин стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Saar
Чи Лунін вдома?
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vazazh
Настопизд..л этот лунин. Давно оно в жопе. И пора закончить с рекламойэтого мудака. Поедет в Сауду, больше ничего ему не светит. Было гавн... и осталось таким же г...
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-2
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