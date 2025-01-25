Испания25 января 2025, 20:51 | Обновлено 25 января 2025, 20:52
1846
3
Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Вальядолид – Реал
Матч 21-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
25 января 2025, 20:51 | Обновлено 25 января 2025, 20:52
1846
3
В субботу, 25 января, пройдет матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и мадридским «Реалом».
Матч примет Хосе Сорилья в Вальдолиде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами на поединок. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Вальядолид» – «Реал»:
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Комментарии 3
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Чи Лунін вдома?
Настопизд..л этот лунин. Давно оно в жопе. И пора закончить с рекламойэтого мудака. Поедет в Сауду, больше ничего ему не светит. Было гавн... и осталось таким же г...
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