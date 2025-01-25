Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Вальядолид – Реал

В субботу, 25 января, пройдет матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и мадридским «Реалом».

Матч примет Хосе Сорилья в Вальдолиде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами на поединок. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Вальядолид» – «Реал»: