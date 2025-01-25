Поедет доигрывать в 28 лет? Форвард Тоттенхэма может перейти в MLS
Нью-Йорк Ред Буллз интересуется Тимо Вернером
Немецкий нападающий «РБ Лейпцига», который находится в аренде в «Тоттенхэме», Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Ред Буллз».
Как сообщает Fichajes, американский клуб стремится усилить свою атаку и считает, что немец идеально впишется в команду. «Тоттенхэм» не планирует продлевать аренду или выкупать контракт Вернера, а «РБ Лейпциг» не против отпустить нападающего в MLS.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего нападающего в 15 миллионов евро. Аренда игрока завершается летом 2025 года.
В нынешнем сезоне Вернер провел на клубном уровне 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Забарный стал главной целью «шпор».
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