Решение принято. Известно, будет ли Динамо подписывать новых игроков зимой

В киевском «Динамо» приняли решение не искать новых игроков для первой команды киевлян этой зимой, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника. в украинском клубе считают, что имеющихся игроков будет достаточно для Украинской Премьер-лиги.

Единственный каровый вопрос, который буде решаться в ближайшее время, это подписание Име Окона, который уже покинул расположение «бело-синих».

Ранее сообщалось о том, что известны новые подробности о трансфере легионера в «Динамо».