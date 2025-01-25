Решение принято. Известно, будет ли Динамо подписывать новых игроков зимой
Киевский клуб не будет рассматривать никаких новичков кроме Име Окона этой зимой
В киевском «Динамо» приняли решение не искать новых игроков для первой команды киевлян этой зимой, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника. в украинском клубе считают, что имеющихся игроков будет достаточно для Украинской Премьер-лиги.
Единственный каровый вопрос, который буде решаться в ближайшее время, это подписание Име Окона, который уже покинул расположение «бело-синих».
Ранее сообщалось о том, что известны новые подробности о трансфере легионера в «Динамо».
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