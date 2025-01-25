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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 19:23 |
1091
0

Решение принято. Известно, будет ли Динамо подписывать новых игроков зимой

Киевский клуб не будет рассматривать никаких новичков кроме Име Окона этой зимой

25 января 2025, 19:23 |
1091
0
Решение принято. Известно, будет ли Динамо подписывать новых игроков зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

В киевском «Динамо» приняли решение не искать новых игроков для первой команды киевлян этой зимой, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника. в украинском клубе считают, что имеющихся игроков будет достаточно для Украинской Премьер-лиги.

Единственный каровый вопрос, который буде решаться в ближайшее время, это подписание Име Окона, который уже покинул расположение «бело-синих».

Ранее сообщалось о том, что известны новые подробности о трансфере легионера в «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Име Окон трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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