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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 11:12 |
364
0

Вердикт – позже. Известны новые подробности о трансфере легионера в Динамо

Име Окон покинул расположение киевского клуба

25 января 2025, 11:12 |
364
0
Вердикт – позже. Известны новые подробности о трансфере легионера в Динамо
ФК Динамо Киев. Име Окон

Южноафриканский защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон, проходивший просмотр в киевском «Динамо», все еще может стать игроком украинского коллектива, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 20-летний футболист покинул расположение «бело-синих», но тренерский штаб Александра Шовковского не принимал окончательно решение по игроку, потому он еще может присоединиться к команде на правах аренды либо же может состояться полноценный трансфер.

На сборах Турции Име Окон провел 4 матча за «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» приняло окончательное решение касательно защитника.

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Динамо Киев Име Окон трансферы трансферы УПЛ Суперспорт Юнайтед
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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