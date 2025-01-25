Вердикт – позже. Известны новые подробности о трансфере легионера в Динамо

Южноафриканский защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон, проходивший просмотр в киевском «Динамо», все еще может стать игроком украинского коллектива, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 20-летний футболист покинул расположение «бело-синих», но тренерский штаб Александра Шовковского не принимал окончательно решение по игроку, потому он еще может присоединиться к команде на правах аренды либо же может состояться полноценный трансфер.

На сборах Турции Име Окон провел 4 матча за «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» приняло окончательное решение касательно защитника.