Второй шанс. Динамо приняло окончательное решение касательно защитника

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский принял окончательное решение касательно защитника Име Окона, который был на просмотре.

Южноафриканский футболист не впечатлил наставника, поэтому в столичном клубе его не будет.

«Име Окон сдал последний экзамен Шовковскому, сыграв 90 минут в спарринге против косовского «Ллапи» (2:2). Несмотря на все старания 20-летнего центрбека, тренерский штаб киевлян решил окончательно отказаться от услуг Окона», – сообщил источник ТаТоТаке.

Контракт футболиста принадлежит южноафриканскому клубу «Суперспорт Юнайтед». Окон провел за «Динамо» три матча на тренировочных сборах в Турции.

Ранее сообщалось, что защитник получил от Шовковского второй шанс, чтобы убедить своей игрой тренерский штаб киевского клуба.