Второй шанс. Динамо приняло окончательное решение касательно защитника
Александр Шовковский отказался от услуг Име Окона
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский принял окончательное решение касательно защитника Име Окона, который был на просмотре.
Южноафриканский футболист не впечатлил наставника, поэтому в столичном клубе его не будет.
«Име Окон сдал последний экзамен Шовковскому, сыграв 90 минут в спарринге против косовского «Ллапи» (2:2). Несмотря на все старания 20-летнего центрбека, тренерский штаб киевлян решил окончательно отказаться от услуг Окона», – сообщил источник ТаТоТаке.
Контракт футболиста принадлежит южноафриканскому клубу «Суперспорт Юнайтед». Окон провел за «Динамо» три матча на тренировочных сборах в Турции.
Ранее сообщалось, что защитник получил от Шовковского второй шанс, чтобы убедить своей игрой тренерский штаб киевского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянский инсайдер не верит, что звезда «Челси» сможет вернуться в футбол в ближайшее время
Джон Дэвид Гаскелл 13 сезонов провел с «красными дьяволами»
Но проблема то не пропала- защитник необходим.
ворота на замке
027617116067941_1962174840888334473_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=127cf
c&_nc_ohc=I2f0UP1KuSwQ7kNvgEKyy2E&_nc_oc=Adht8ayp0Ij3zw3buJ5bRa0h5zN7GzV9EQh
QDbBPEVouJx0VvGGVlgROMgq4h7JWNQg&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&_nc_gid
=Alb8aEi-qEWwBuAegfAnQF1&oh=00_AYCQFrFGRdy9G6K053pnEfqKTO5b22eIQ7XTyliHj3AOb
Q&oe=6799B132
опять ставка на внутренние резервы из академии.