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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 20:16 | Обновлено 24 января 2025, 21:32
2930
6

Второй шанс. Динамо приняло окончательное решение касательно защитника

Александр Шовковский отказался от услуг Име Окона

24 января 2025, 20:16 | Обновлено 24 января 2025, 21:32
2930
6
Второй шанс. Динамо приняло окончательное решение касательно защитника
ФК Динамо Киев. Име Окон

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский принял окончательное решение касательно защитника Име Окона, который был на просмотре.

Южноафриканский футболист не впечатлил наставника, поэтому в столичном клубе его не будет.

«Име Окон сдал последний экзамен Шовковскому, сыграв 90 минут в спарринге против косовского «Ллапи» (2:2). Несмотря на все старания 20-летнего центрбека, тренерский штаб киевлян решил окончательно отказаться от услуг Окона», – сообщил источник ТаТоТаке.

Контракт футболиста принадлежит южноафриканскому клубу «Суперспорт Юнайтед». Окон провел за «Динамо» три матча на тренировочных сборах в Турции.

Ранее сообщалось, что защитник получил от Шовковского второй шанс, чтобы убедить своей игрой тренерский штаб киевского клуба.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Александр Шовковский Име Окон
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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avk2307
Правильно наверное. 
Но проблема то не пропала- защитник необходим.
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+2
Gargantua81
в то же время Бущан и Попов с высокой вероятностью уйдут.
ворота на замке
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+1
sania
Сталось диво! Адміни прокинулись і Квандона забанили. Ато новина про Динамо, а смайлів немає
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0
Gargantua81
игра в защите https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/474765700_1
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Q&oe=6799B132
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0
Gargantua81
в сухом остатке зимний перерыв заканчивается и Динамо никем не усилилось.
опять ставка на внутренние резервы из академии.
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0
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