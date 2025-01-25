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25 января 2025, 18:09 |
890
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Не Роналдо. Известный эксперт назвал лучшего форварда всех времен

Джейми Каррагер выбрал Марко ван Бастена

25 января 2025, 18:09 |
890
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Не Роналдо. Известный эксперт назвал лучшего форварда всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля», который сейчас работает экспертом, Джейми Каррагер рассказал, кого считает лучшим форвардом всех времен. Эксперт колебался в выборе между легендарными Роналдо и Марко ван Бастеном.

«Ого. Я думаю, что многие люди выбрали бы Роналдо. Все выбирают его. Как часто вы на самом деле смотрели за его игрой? Для меня это выбор между Роналдо и Марко ван Бастеном. Я знаю, что большинство людей выберут Роналдо, но я выбираю ван Бастена», – сказал Каррагер.

За свою карьеру Марко ван Бастен поиграл за «Аякс» и «Милан», также он представлял сборную Нидерландов.

Форвард на клубном уровне провел 373 матча, в которых забил 277 матчей и отдал 87 голевых передач. Голландец стал трехкратным обладателем Золотого мяча – в 1988, 1989 и 1992 годах.

Ранее Каррагер назвал своих любимых игроков.

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Марко ван Бастен Роналдо Джейми Каррагер Аякс Милан
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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