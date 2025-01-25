Не Роналдо. Известный эксперт назвал лучшего форварда всех времен

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля», который сейчас работает экспертом, Джейми Каррагер рассказал, кого считает лучшим форвардом всех времен. Эксперт колебался в выборе между легендарными Роналдо и Марко ван Бастеном.

«Ого. Я думаю, что многие люди выбрали бы Роналдо. Все выбирают его. Как часто вы на самом деле смотрели за его игрой? Для меня это выбор между Роналдо и Марко ван Бастеном. Я знаю, что большинство людей выберут Роналдо, но я выбираю ван Бастена», – сказал Каррагер.

За свою карьеру Марко ван Бастен поиграл за «Аякс» и «Милан», также он представлял сборную Нидерландов.

Форвард на клубном уровне провел 373 матча, в которых забил 277 матчей и отдал 87 голевых передач. Голландец стал трехкратным обладателем Золотого мяча – в 1988, 1989 и 1992 годах.

Ранее Каррагер назвал своих любимых игроков.