Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
25.01.2025 16:00 – FT 0 : 1
Пардубице
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 17:30 | Обновлено 25 января 2025, 17:47
112
0

ЛНЗ – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

25 января 2025, 17:30 | Обновлено 25 января 2025, 17:47
112
0
ЛНЗ – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

Клуб ЛНЗ Черкассы проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Пардубице».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 25 января в 16:00 в Испании.

ЛНЗ – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Поражение в Испании. ЛНЗ на сборах проиграл Пардубице
Визит Реброва не вдохновил. Колос проиграл клубу из Косово
Стрим из лагеря Динамо. Рубчинский в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25 января 2025, 03:07 1
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса

28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Футбол | 25 января 2025, 14:09 9
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов

Впечатляющий показатель по меркам реалий украинской Премьер-лиги

ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Теннис | 25.01.2025, 13:21
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
Футбол | 25.01.2025, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
Бокс | 24.01.2025, 19:10
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
23.01.2025, 17:47 5
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем