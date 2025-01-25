25.01.2025 16:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига25 января 2025, 17:30 | Обновлено 25 января 2025, 17:47
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ЛНЗ – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
25 января 2025, 17:30 | Обновлено 25 января 2025, 17:47
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Клуб ЛНЗ Черкассы проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.
Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Пардубице».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 25 января в 16:00 в Испании.
ЛНЗ – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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