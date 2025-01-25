Клуб ЛНЗ Черкассы проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Пардубице».

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Товарищеский матч запланирован на 25 января в 16:00 в Испании.

ЛНЗ – Пардубице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция