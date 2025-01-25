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  4. «Если бы мы такое делали...» Легенда Арсенала расхвалил Забарного и Хейсена
Англия
25 января 2025, 17:31 |
2237
0

«Если бы мы такое делали...» Легенда Арсенала расхвалил Забарного и Хейсена

Мартин Киоун высоко оценивает игру украинца и его партнера в центре защиты

25 января 2025, 17:31 |
2237
0
«Если бы мы такое делали...» Легенда Арсенала расхвалил Забарного и Хейсена
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Легенда лондонского «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением относительно дуэта центральных защитников «Борнмута» украинца Ильи Забарного и испанца Дина Хейсена.

«Дин Хейсен и Илья Забарный – как близнецы. Они оба носят перчатки, оба играют в закатанных до щиколоток гетрах. Если бы мы носили перчатки 20 лет назад, нам сказали бы их снять! Но, возможно, это современные центральные защитники в процессе становления, больше похожие на Джека Грилиша.

Они оба аккуратны в игре в пас и любят перехватывать длинные передачи, не боятся продвигаться с мячом, когда имеют для этого время и пространство. Они также очень быстрые, чего часто не хватает центральным защитникам», – написал бывший футболист в своей колонке для Daily Mail.

Киоун также играл на позиции центрального защитника. За «Арсенал» он провел 447 матчей и забил 8 голов. На его счету 43 встречи в составе сборной Англии.

Ранее экс-игрок Борнмута назвал Забарного и Хейсена лучшими центральными защитниками в АПЛ.

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Арсенал Лондон Мартин Киоун Илья Забарный Дин Хейсен Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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