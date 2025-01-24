С отрывом. Экс-игрок Борнмута назвал Забарного и Хейсена лучшими в АПЛ

Бывший игрок «Борнмута» Джо Партингтон назвал дуэт центральных защитников своего экс-клуба украинца Илью Забарного и испанца Дина Хейсена лучшим в английской Премьер-лиге.

«Стив Кук был на этом подкасте на прошлой неделе, и у него было хорошее партнерство с Томми, и у него было хорошее партнерство с Натаном Аке. Это была в какой-то степени другая эпоха в «Борнмуте». Эти ребята прошли путь от Чемпионшипа до Премьер-лиги и проделали невероятную работу, чтобы команда не вылетела.

В то же время эти двое ребят вывели «Борнмут» на совсем другой уровень. С точки зрения способностей они – лучший дуэт АПЛ, они – лучшие двое с большим отрывом на данный момент.

Они выглядят действительно сильными, действительно сплоченными – на одной волне. Это все то, что вы ожидаете от пары центральных защитников», – сказал Партингтон в подкасте Cherries: Unpicked.

Сообщалось, что Забарный стал главной трансферной целью топклуба АПЛ.