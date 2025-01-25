Энцо МАРЕСКА: «Мы становимся лучше, и нам нужно еще многое сделать»

25 января состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Перед поединком главный тренер «синих» Энцо Мареска прокомментировал форму его подопечных:

«Я думаю, что за шесть месяцев мы очень изменились как команда. Причина в том, что в течение последнего месяца мы боролись за результаты, и такое необходимо делать, чтобы стать лучше.

По сравнению с тем, что было шесть или семь месяцев назад, мы значительно развились, но есть много вещей, которые мы можем сделать лучше, и, несомненно, мы будем лучше, но самое главное, что вы можете видеть, как команда эволюционировала в плане того, что играет по-другому.

Я всегда говорил, что мы опережаем мои ожидания с точки зрения того, как мы играем, и наших результатов. С самого начала мы были в четверке лучших почти весь сезон, чего не было последние два года. Мы становимся лучше, и, безусловно, нам нужно еще многое сделать».