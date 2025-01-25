Англия25 января 2025, 10:06 | Обновлено 25 января 2025, 10:14
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ВИДЕО. Пресс-конференция Гвардиолы и Марески перед матчем Ман Сити – Челси
Главные тренеры команд дали несколько комментариев перед предстоящим топ-матчем
25 января 2025, 10:06 | Обновлено 25 января 2025, 10:14
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В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Главные тренеры команд Жузеп Гвардиола и Энцо Мареска дали пресс-конференции перед матчем. Вот основные тезисы:
Энцо Мареска:
- (прим. – Про слухи о трансфере Алехандро Гарначо) «Нет, я полностью доволен составом, у нас есть разные варианты. На левом фланге это Педро Нето и Нони Мадуэке, на правом – Джейдон Санчо. Также у нас был Миша (прим. – Михаил Мудрик), но сейчас он недоступен».
- «Сейчас ему (прим. – Коулу Палмеру) лучше. Он очень постарался в матче против «Вулверхэмптона» ради того того, чтобы сыграть в том матче».
- «Я считаю, что это (прим. – кризис «Манчестер Сити»), нормальная ситуация. Не нормальная ситуация это то, сколько побед и трофеев у них было за последние годы».
Жузеп Гвардиола:
- «Все новых 3 игрока (прим. – Омар Мармуш, Абдукодир Хусанов и Витор Рейс) попадут в состав».
- «Это очень важный матч, учитывая уровень соперника. Мы находимся рядом в таблице».
- «На этой неделе у нас два важных матча, два финала».
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