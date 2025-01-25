ВИДЕО. Пресс-конференция Гвардиолы и Марески перед матчем Ман Сити – Челси

В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Главные тренеры команд Жузеп Гвардиола и Энцо Мареска дали пресс-конференции перед матчем. Вот основные тезисы:

Энцо Мареска:

(прим. – Про слухи о трансфере Алехандро Гарначо) «Нет, я полностью доволен составом, у нас есть разные варианты. На левом фланге это Педро Нето и Нони Мадуэке, на правом – Джейдон Санчо. Также у нас был Миша (прим. – Михаил Мудрик), но сейчас он недоступен».

«Сейчас ему (прим. – Коулу Палмеру) лучше. Он очень постарался в матче против «Вулверхэмптона» ради того того, чтобы сыграть в том матче».

«Я считаю, что это (прим. – кризис «Манчестер Сити»), нормальная ситуация. Не нормальная ситуация это то, сколько побед и трофеев у них было за последние годы».

Жузеп Гвардиола: