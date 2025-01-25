«Мы желаем ему всего наилучшего». Гвардиола – об уходе Уокера

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал уход звездного фулбека Кайла Уокера, который перешел в «Милан»:

«Просто огромное спасибо за те семь лет, что он с нами, и за количество трофеев, и за последовательность, и за готовность – это важный показатель. Я сказал лично ему, я сказал лично перед командой, мы желаем ему всего наилучшего, для него, его семьи, и это все. Он сам решил уйти».

Кайл Уокер перешел в «Милан» на правах аренды до конца этого сезона, с правом выкупа за 5 миллионов евро.

За «Манчестер Сити» английский фулбек выступал с лета 2017 года. Уокер провел за «горожан» во всех турнирах 319 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 23 голевые передачи.