Кризис Кейна. В Баварии отреагировали на текущую форму футболиста

Болельщики и журналисты в Германии обеспокоены текущей формой форварда «Баварии» Гари Кейна.

За последние два месяца английский футболист забил два гола, однако оба раза делал это с пенальти. Последний гол с игры был забит 22 ноября прошлого года в матче против «Аугсбурга» (3:0). Тогда Кейн оформил хет-трик, дважды реализовав удар с 11-метровой точки.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал текущую форму Кейна:

« Гарри – это наименьшая из моих забот. Когда у вас молодой игрок, вы можете беспокоиться больше, но у Кейна было так много взлетов и падений. Так что, если кто-то и может с этим справиться, так это Гарри Кейн. Он давно не забивал с игры, но он также был травмирован. Конечно, нам нужны его голы. Он это знает и, вероятно, наиболее критичен к себе. Но я не думаю, что это вызывает у Гарри проблемы с психикой», – сообщил Макс.

В этом сезоне Кейн провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 16 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что фланговый защитник «Баварии» выбыл на длительный срок из-за повреждения.