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Германия
25 января 2025, 16:29 | Обновлено 25 января 2025, 16:57
274
3

Кризис Кейна. В Баварии отреагировали на текущую форму футболиста

В последнее время форвард забивает только с пенальти

25 января 2025, 16:29 | Обновлено 25 января 2025, 16:57
274
3
Кризис Кейна. В Баварии отреагировали на текущую форму футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Болельщики и журналисты в Германии обеспокоены текущей формой форварда «Баварии» Гари Кейна.

За последние два месяца английский футболист забил два гола, однако оба раза делал это с пенальти. Последний гол с игры был забит 22 ноября прошлого года в матче против «Аугсбурга» (3:0). Тогда Кейн оформил хет-трик, дважды реализовав удар с 11-метровой точки.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал текущую форму Кейна:

« Гарри – это наименьшая из моих забот. Когда у вас молодой игрок, вы можете беспокоиться больше, но у Кейна было так много взлетов и падений. Так что, если кто-то и может с этим справиться, так это Гарри Кейн. Он давно не забивал с игры, но он также был травмирован. Конечно, нам нужны его голы. Он это знает и, вероятно, наиболее критичен к себе. Но я не думаю, что это вызывает у Гарри проблемы с психикой», – сообщил Макс.

В этом сезоне Кейн провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 16 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что фланговый защитник «Баварии» выбыл на длительный срок из-за повреждения.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Гарри Кейн Макс Эберль
Микола Титюк Источник: Bavarian Football Works
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Перший Серед Рівних
Віддати на передпенсіонера 100 млн - баварці ще ті лохи. Але таких життя карає і ставить мізки на місце.
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VovanSidorovi4
Только только забил
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Samuel
Гляньте який він гол вже забив Фрайбургу, немає кризи 
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0
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