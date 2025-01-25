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25 января 2025, 16:24 |
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Известный журналист: «Роналду невероятно уважительно относится к Месси»

Пирс Морган вспомнил диалог с легендарным форвардом

25 января 2025, 16:24 |
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Известный журналист: «Роналду невероятно уважительно относится к Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган поделился воспоминаниями о разговоре с легендарным форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«У меня был очень интересный разговор с Криштиану. Мы поужинали после того, как я впервые взял у него интервью три года назад, это был действительно замечательный разговор, и он мне очень нравится как человек.

Он невероятно уважительно относится к Месси, и я спросил его: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?». Он ответил: «Месси, но ты задаешь неправильный вопрос, не спрашивай меня, кто лучший игрок...». Это меня рассмешило.

Но потом он говорил о них двоих и о разнице между ними и многими другими великими игроками, такими как Роналдо, Роналдиньо, Джордж Бест, Поль Гаскойн, он сказал, что разница в том, что у них с Месси долгая карьера.

Месси и Роналду уже 18 или 19 лет находятся на вершине своей игры, и это говорит об их чрезвычайной преданности, отличной физической форме и соперничестве, которое, несомненно, подталкивает друг друга к еще большим высотам. Я думаю, что это было одно из лучших соперничеств в любом виде спорта, поэтому нам очень повезло, что они у нас есть».

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Пирс Морган Криштиану Роналду Лионель Месси Роналдо Джордж Бест
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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