Ни одного игрока Ман Сити. Именитый Яя Туре назвал лучших одноклубников
Экс-хавбек выделил пятерых игроков «Барселоны»
Звездный экс-хавбек «Манчестер Сити», «Барселоны», «Металлурга» и ряда клубов Яя Туре рассказал, каких бывших одноклубников считает лучшими:
«Пять лучших игроков, с которыми я играл? Лионель Месси, Тьерри Анри, Самюэль Это'О, Андрес Иньеста и Хави. В ту эпоху они были непревзойденными».
С этими звездами Туре играл в «Барселоне», в которой пробыл с лета 2007 до лета 2010 годов. Затем Яя перешел в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.
За свою карьеру Туре провел на клубном уровне 626 матчей, в которых забил 104 гола и отдал 71 голевую передачу.
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