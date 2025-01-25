Ни одного игрока Ман Сити. Именитый Яя Туре назвал лучших одноклубников

Звездный экс-хавбек «Манчестер Сити», «Барселоны», «Металлурга» и ряда клубов Яя Туре рассказал, каких бывших одноклубников считает лучшими:

«Пять лучших игроков, с которыми я играл? Лионель Месси, Тьерри Анри, Самюэль Это'О, Андрес Иньеста и Хави. В ту эпоху они были непревзойденными».

С этими звездами Туре играл в «Барселоне», в которой пробыл с лета 2007 до лета 2010 годов. Затем Яя перешел в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.

За свою карьеру Туре провел на клубном уровне 626 матчей, в которых забил 104 гола и отдал 71 голевую передачу.

Ранее легендарный Виейра назвал самых сложных соперников в его карьере.