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25 января 2025, 16:08 |
541
0

Ни одного игрока Ман Сити. Именитый Яя Туре назвал лучших одноклубников

Экс-хавбек выделил пятерых игроков «Барселоны»

25 января 2025, 16:08 |
541
0
Ни одного игрока Ман Сити. Именитый Яя Туре назвал лучших одноклубников
Getty Images/Global Images Ukraine. Яя Туре

Звездный экс-хавбек «Манчестер Сити», «Барселоны», «Металлурга» и ряда клубов Яя Туре рассказал, каких бывших одноклубников считает лучшими:

«Пять лучших игроков, с которыми я играл? Лионель Месси, Тьерри Анри, Самюэль Это'О, Андрес Иньеста и Хави. В ту эпоху они были непревзойденными».

С этими звездами Туре играл в «Барселоне», в которой пробыл с лета 2007 до лета 2010 годов. Затем Яя перешел в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.

За свою карьеру Туре провел на клубном уровне 626 матчей, в которых забил 104 гола и отдал 71 голевую передачу.

Ранее легендарный Виейра назвал самых сложных соперников в его карьере.

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Металлург Донецк Самюэль Это'о Яя Туре Лионель Месси Тьерри Анри Андрес Иньеста Хави Барселона Манчестер Сити
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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