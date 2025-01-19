Легендарный Виейра назвал самых сложных соперников в его карьере

Легендарный экс-хавбек «Арсенала», а ныне наставник «Дженоа», Патрик Виейра рассказал, кто был его самым сложным соперником:

«В Англии я бы назвал Роя Кина, конечно, потому что я считаю, что он один из лучших. На международном уровне против Эдгара Дэвидса было тяжело играть. Когда мы сыграли несколько матчей друг против друга за сборные Франции и Нидерландов, мне было очень тяжело играть против него».

За свою карьеру Рой Кин представлял цвета «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» и «Селтика». Также он играл за сборную Ирландии.

Эдгар Давидс, который был игроком сборной Нидерландов, на клубном уровне выступал за «Аякс», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Интер», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Барнет».

Ранее Моуриньо рассказал, каких игроков хотел тренировать.