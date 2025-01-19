Итальянские легенды. Моуриньо назвал игроков, которых хотел тренировать

Португальский наставник «Фенербахче» Жозе Моуриньо назвал двух игроков, которых хотел тренировать. Также португалец высказался о Лионеле Месси:

«Например, мне никогда не приходилось тренировать Лионеля Месси, но тогда никто не может тренировать Месси.

Глупо думать, что ты можешь тренировать его, потому что он родился со всем и уже все знает. Он может научить тебя кое-чему. Все, что ты можешь сказать, это то, что ты имел честь иметь его в своей команде.

Чтобы остаться в теме «Ромы», я бы хотел иметь Даниэле Де Росси в «Интере» и «Реале», но это было невозможно.

Я также хотел видеть Франческо Тотти в «Интере», несмотря на его возраст на то время, но это тоже было невозможно. Это игроки, которых я всегда хотел тренировать в своей карьере».