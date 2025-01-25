Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кварацхелии не хватило. ПСЖ хочет усилиться звездным нападающим Реала
Франция
25 января 2025, 17:39 | Обновлено 25 января 2025, 18:52
1348
0

Кварацхелии не хватило. ПСЖ хочет усилиться звездным нападающим Реала

Французский клуб интересуется Родриго

25 января 2025, 17:39 | Обновлено 25 января 2025, 18:52
1348
0
Кварацхелии не хватило. ПСЖ хочет усилиться звездным нападающим Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

«ПСЖ» хочет подписать бразильского нападающего «Реала» Родриго, сообщает Fichajes.

По информации источника, парижский клуб, несмотря на трансфер Хвичи Кварацхелии, хочет усилить атаку команды и считает, что нападающий сливочных впишется в систему «ПСЖ». «Реал» не станет помехой этому трансферу. «ПСЖ» планирует осуществить этот трансфер летом 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Родриго в 100 миллионов евро. Контракт игрока со сливочными рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
Топ-клуб уже ведет переговоры по трансферу Нико Уильямса. Это не Барселона
«Мы желаем ему всего наилучшего». Гвардиола – об уходе Уокера
Родриго Гоес Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Хвича Кварацхелия
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба
Футбол | 25 января 2025, 18:19 0
ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба
ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба

Даниэле Де Росси впечатлил новостью

Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Футбол | 25 января 2025, 17:21 16
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»

Президент «Ингульца» рассказал о проблемах со стадионом

Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Теннис | 25.01.2025, 12:50
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25.01.2025, 09:02
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Футбол | 25.01.2025, 07:53
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
24.01.2025, 19:10
Бокс
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
24.01.2025, 18:57 1
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 5
Футбол
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
25.01.2025, 03:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем