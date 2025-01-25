Кварацхелии не хватило. ПСЖ хочет усилиться звездным нападающим Реала

«ПСЖ» хочет подписать бразильского нападающего «Реала» Родриго, сообщает Fichajes.

По информации источника, парижский клуб, несмотря на трансфер Хвичи Кварацхелии, хочет усилить атаку команды и считает, что нападающий сливочных впишется в систему «ПСЖ». «Реал» не станет помехой этому трансферу. «ПСЖ» планирует осуществить этот трансфер летом 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Родриго в 100 миллионов евро. Контракт игрока со сливочными рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.