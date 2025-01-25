Стародубцева получила первую соперницу на турнире WTA 250 в Сингапуре

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выступит на хардовом турнире WTA 250 в Сингапуре.

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против представительницы Германии Татьяны Марии.

Если Юлия одолеет немку, то в 1/8 финала встретится с победительницей противостояния Тейлор Таунсенд – Элизе Мертенс. Бельгийка – вторая сеяная.

Соревнования пройдут с 27 января по 2 февраля – на неделе после Открытого чемпионата Австралии 2025. Турнир в Сингапуре в 2025 состоится впервые с 2020 года.

Стародубцева на Aus Open 2025 стартовала с 1/64 финала, где в двух сетах проиграла Лейле Фернандес.

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