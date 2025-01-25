Конкурент для Довбика? Рома ведет переговоры по результативному форварду

Итальянский нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка может стать игроком римской «Ромы», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний нападающий привлекает внимание римского коллектива. Между клубами ведутся переговоры по игроку. В текущем сезоне Серии А Лоренцо Лукка провел 20 матчей и забил 7 голов.

На позиции форварда в «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик, на счету которого 11 голов и 3 ассиста за 27 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Ромы» может уйти в аренду.