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Италия
25 января 2025, 14:26 |
743
0

Конкурент для Довбика? Рома ведет переговоры по результативному форварду

Римский коллектив ведет переговоры по Лоренцо Лукке

25 января 2025, 14:26 |
743
0
Конкурент для Довбика? Рома ведет переговоры по результативному форварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Лукка

Итальянский нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка может стать игроком римской «Ромы», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний нападающий привлекает внимание римского коллектива. Между клубами ведутся переговоры по игроку. В текущем сезоне Серии А Лоренцо Лукка провел 20 матчей и забил 7 голов.

На позиции форварда в «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик, на счету которого 11 голов и 3 ассиста за 27 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Ромы» может уйти в аренду.

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Лоренцо Лукка Удинезе Рома Рим трансферы трансферы Серии A Артем Довбик Николо Скира
Данііл Киріяка Источник: Николо Скира
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