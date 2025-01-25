Конкурент для Довбика? Рома ведет переговоры по результативному форварду
Римский коллектив ведет переговоры по Лоренцо Лукке
Итальянский нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка может стать игроком римской «Ромы», сообщает Николо Скира.
По информации источника, 24-летний нападающий привлекает внимание римского коллектива. Между клубами ведутся переговоры по игроку. В текущем сезоне Серии А Лоренцо Лукка провел 20 матчей и забил 7 голов.
На позиции форварда в «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик, на счету которого 11 голов и 3 ассиста за 27 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что нападающий «Ромы» может уйти в аренду.
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