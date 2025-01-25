Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом сезоне мы не вернемся. Нужно просто выжить»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о проблемах команды и неудовлетворительных результатах на футбольном поле:

«Раньше соперник не мог легко атаковать нас, мы были сильнее. Я помню, как тяжело было другим командам, когда они приезжали на «Этихад». Сейчас все изменилось – наши соперники слишком легко доходят до Эдерсона или Ортеги. Если мы не сможем ничего изменить, то не попадем даже в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Мы должны лучше продвигать мяч вперед. Игроки слишком быстро принимают решения и не могут контролировать то, что происходит на поле. Мы начали терять мяч на ровном месте, хотя раньше никогда так не делали. Савио, Доку, де Брюйне, Фоден должны играть лучше.

Три месяца назад я понял, что мы будем страдать в этом сезоне. После каждой победы журналисты уверяли, что мы вернулись. Но... В этом сезоне мы не вернемся. Нужно просто выжить», – подытожил Гвардиола.

В следующем матче «Манчестер Сити» на домашнем стадионе сыграет против «Челси». Встреча состоится 25 января в 19:30 по киевскому времени.