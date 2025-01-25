Спаслись в конце матча. Шахтер U-19 сыграл вничью с Кишвардой-2

Юношеская команда «Шахтера» провела очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником подопечных Алексея Белика стала «Кішварда-2». Игра завершилась боевой ничьей.

«Шахтер» U-19 активно начал матч и на 5-й минуте Середа вывел «горняков» вперед. Во второй половине матча тренерский штаб украинской команды провел ряд замен, чтобы предоставить игровое время всем футболистам. «Кишварда-2» отыгралась и повела в счете, но под занавес поединка Тютюнов спас «Шахтер» U-19 от поражения.

Товарищеский матч. 24 января. Турция.

«Кишварда-2» – «Шахтер» U-19 – 2:2

«Шахтер» U19: Кравец (Пузанков, 35), Решетников (Шелекета, 50), Гарабажий (Милокост, 50), Калюжный (Стрельчук, 46), Гончар (Давиденко, 60), Желиба, Середа (Бундаш, 60) ), Ломага (Петрук, 46), Балакай (Тютюнов, 60), Зубрий (Бунета, 60).

Ранее сообщалось, что основная команда «Шахтера» вернулась в лагерь в Турции.