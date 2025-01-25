Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спаслись в конце матча. Шахтер U-19 сыграл вничью с Кишвардой-2
Молодежные турниры
25 января 2025, 13:33 | Обновлено 25 января 2025, 13:34
134
0

Спаслись в конце матча. Шахтер U-19 сыграл вничью с Кишвардой-2

Команды показали результативный футбол

25 января 2025, 13:33 | Обновлено 25 января 2025, 13:34
134
0
Спаслись в конце матча. Шахтер U-19 сыграл вничью с Кишвардой-2
ФК Шахтер

Юношеская команда «Шахтера» провела очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником подопечных Алексея Белика стала «Кішварда-2». Игра завершилась боевой ничьей.

«Шахтер» U-19 активно начал матч и на 5-й минуте Середа вывел «горняков» вперед. Во второй половине матча тренерский штаб украинской команды провел ряд замен, чтобы предоставить игровое время всем футболистам. «Кишварда-2» отыгралась и повела в счете, но под занавес поединка Тютюнов спас «Шахтер» U-19 от поражения.

Товарищеский матч. 24 января. Турция.

«Кишварда-2» – «Шахтер» U-19 – 2:2

«Шахтер» U19: Кравец (Пузанков, 35), Решетников (Шелекета, 50), Гарабажий (Милокост, 50), Калюжный (Стрельчук, 46), Гончар (Давиденко, 60), Желиба, Середа (Бундаш, 60) ), Ломага (Петрук, 46), Балакай (Тютюнов, 60), Зубрий (Бунета, 60).

Ранее сообщалось, что основная команда «Шахтера» вернулась в лагерь в Турции.

По теме:
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер показал лучшую игру в этой Лиге чемпионов»
Полесье – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк U-19 Кишварда Алексей Белик Шахтер Донецк товарищеские матчи
Сергій Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 25 января 2025, 14:20 1
Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 25 января в 19:00 по Киеву

Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Футбол | 25 января 2025, 07:53 1
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина

«Интер» хотел арендовать украинца без права выкупа

ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Теннис | 25.01.2025, 13:21
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Футбол | 25.01.2025, 08:39
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Футбол | 24.01.2025, 19:53
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
23.01.2025, 14:24 5
Теннис
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
23.01.2025, 09:39
Футбол
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 5
Футбол
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
24.01.2025, 09:08
Футбол
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
23.01.2025, 15:47
Теннис
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
23.01.2025, 09:00
Бокс
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем