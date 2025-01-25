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25 января 2025, 12:49 |
163
0

ФОТО. Антуан Гризманн теперь рекламирует бюджетные бутсы. Puma – всё

Французский нападающий подписал новый спонсорский контракт

25 января 2025, 12:49 |
163
0
ФОТО. Антуан Гризманн теперь рекламирует бюджетные бутсы. Puma – всё
Instagram. Антуан Гризманн

Нападающий «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн официально подписал контракт с французской компанией Decathlon.

До этого Гризманн рекламировал продукцию компании Puma на протяжении 14 лет – договор с немецким спортивным гигантом истек минувшим летом.

Decathlon известен своей доступностью – это бюджетный бренд, задача которого делать футбол более доступным для бедных слоев населения.

Например, средняя цена на бутсы Adidas или Puma составляет 250 евро, в то время как Decathlon предлагает футбольную обувь за 80 евро.

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Гризманн с лета тестировал возможности бутс и, как видим, остался доволен. Француз играет в бутсах Kipsta CLR, которые портал Footy Headlines характеризует следующим образом: «Футбольные бутсы Kipsta CLR созданы для игроков, которые отдают предпочтение скорости, не испытывая недостатка в комфорте и долговечности. Они имеют легкую конструкцию с тонким верхом и ромбовидными шипами для мгновенного ускорения».

«Антуан воплощает в себе все, за что мы выступаем: чистое удовольствие от игры в футбол, вдохновляя миллионы людей на поле и за его пределами своим жизнерадостным характером. Добро пожаловать домой, Антуан! 💙», – так приветствовала подписание 33-летнего форварда французская компания.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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